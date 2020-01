Associação de Apicultores de Canaã está apta a comercializar mel em todo o Estado

A produção rural em Canaã dos Carajás tem mais motivos para comemorar. Produtores de mel que integram a Associação de Apicultores do município (AACC) receberam nesta terça-feira (28) a certificação de produto artesanal da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). O certificado garante trânsito livre no Estado e é um reconhecimento do órgão quanto à qualidade dos produtos.

O apicultor Luiz Pereira Rodrigues, conhecido em Canaã como Luiz do Mel, comemorou a certificação, que vai ampliar o mercado dos produtores. “É um sonho nosso que foi realizado hoje, graças a Deus”, disse.

Gerente regional da Adepará no sul e sudeste do Estado, Deusdete Neto parabenizou os produtores locais. “Estamos conhecendo a estrutura e o capricho dos produtores daqui”, afirmou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento e Produção Rural, Léo Ferreira, ressaltou que agora os produtores locais da Associação terão direito de “vender o seu produto a todo o estado do Pará”. “O produto já comercializado no município, porque a Secretaria de Agricultura do município já concedeu o Selo de Inspeção municipal”, lembrou. “Agora esse mercado será ampliado”, completou.

ascom.canaa