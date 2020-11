42|RIO celebra parceria com a Vale e investe em capacitação profissional gratuita

Referência mundial no processo de capacitação de programadores, a 42|RIO possui duas unidades no Brasil, localizadas nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. De origem francesa, a instituição de ensino foi fundada em 2013 por Xavier Niel e está presente atualmente em mais de 30 países como Estados Unidos, Japão e Rússia. Seu modelo de aprendizado é gratuito e foge do tradicional, já que os alunos não contam com a figura de um professor, mas aprendem uns com os outros ao cumprirem, em grupo, os diversos desafios propostos.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale é um instrumento de transformação social com o propósito de democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura e o conhecimento. Com o objetivo de construir um legado para futuras gerações através de projetos que geram impacto positivo na vida das pessoas, tem, sob sua gestão, mais de 60 projetos criados, apoiados ou patrocinados pela Vale em mais de 50 municípios brasileiros em 2020. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios com visitação gratuita, atuação junto a escolas e organizações sociais, com identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Fechados temporariamente desde março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, estes espaços mantêm programação online gratuita em seus canais próprios, para conservar vivo o diálogo com seus públicos.

