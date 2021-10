A Goianita inova sua equipe com treinamentos

O jovem casal e sócios, Jheise Loyane e André Rocha criaram uma agenda de treinamentos e também de lazer para seus colaboradores “ É importante manter a qualidade de vida do colaborador para que também tenha qualidade no ambiente de trabalho e na vida dos clientes” afirmou André.

Jheise Loiany, satisfeita com o empenho da sua equipe, disse que com um belo sorriso é que se avança os desafios. Realista, ela explica que cada problema que surge é uma oportunidade de inovar e encontrar novas soluções “Encarar as situações de frente é uma forma de crescimento contínuo e evolução”, afirmou.

A empresa que ministrou a palestra foi a Inove Consultoria e Treinamentos, com o Jairton Noleto, advogado e o Samuel Oliveira, psicólogo.

Samuel diz que “ O desenvolvimento e qualificação profissional proporciona, foco qualidade, bem estar ,saúde e relacionamento institucional”.

Jairton explica a importância dos colaboradores capacitados para a organização “Mantém o ambiente de trabalho leve, cordial e seguro, com comunicação efetiva, dentro dos princípios da empresa”

A gerente da Goianita, Ivanete Da Silva falou sobre a motivação da equipe, da capacitação e autoconfiança ““A palestra foi uma base de conhecimento e nos despertou para a importância que a Goianita tem em nossas vidas”

O treinamento foi no sábado (16), com início às 19H00 e encerrou às 21H00 com um coffee break de pizza, fornecido pelo Shopping do Pão, no auditório da Marzanni Contabilidade, na rua do Comércio, nº 90, no bairro Rio Verde em Parauapebas.

A Goianita é uma empresa do ramo de alimentação, tem duas unidades dentro do Atacadão Macre na PA-160, À Goianita Churrascaria e À Goianita Cafeteria.

A Goianita é parceira de várias empresas, em Parauapebas, com grande destaque no controle de qualidade.

Além do atendimento ao público, o espaço pode ser reservado para a comemoração de aniversário ou evento da sua empresa.

