Fim de semana com morte em Palmares II

Durante o fim de semana em Parauapebas foi registrado um homicídio na zona rural do município, a vítima identificada como Jaílton Rocha de Sousa, de 23 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo, não resistiu vindo a óbito ainda no local, no loteamento três corações localizado na Palmares II.

Segundo informações de populares, a vítima teria uma desavença com João Batista, acusado de cometer o crime e ex-marido da tia da vítima, seria dessa época que Jaílton Rocha, teria se desentendido e não se dava bem com João Batista.

Durante a noite do crime segundo populares, o jovem teria se desentendido com sua esposa e acabaram brigando, familiares da moça tentaram acalmar os ânimos do casal, irritado com a situação, o jovem teria ameaçado as pessoas com um facão, João Batista decidiu ir até sua casa pegar um rifle calibre 22, e foi ao encontro do Jovem Jaíton, ele até tentou correr mais João Batista foi mais rápido e disparou contra seu desafeto que não resistiu e morreu imediatamente.

Com informações Portal Pebão