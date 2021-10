Morre jovem que sofreu acidente em cruzamento no Bairro da Paz

A fatalidade ocorreu na primeira semana deste mês no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e São João

Morreu na manhã de ontem, domingo (17), o jovem Júlio Cesar dos Reis Silva, de 20 anos de idade, ele sofreu acidente de trânsito em Parauapebas, no último dia 7, no Bairro da Paz. Na ocasião, ele seguia de moto pela Rua Rio de Janeiro e colidiu com um carro que se deslocava pela Rua São João, cujo condutor avançou a preferencial. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas e, no dia 8, transferida ao Hospital Regional de Marabá, onde expirou ontem.

No dia do acidente, populares que moram nas proximidades do local do acidente, observaram que na Rua São João existia uma lombada bem antes da curva em que a via cruza com a Rio de Janeiro. Porém, após obras no asfalto na rua, o redutor de velocidade, fazendo com que o número de acidentes aumentasse naquele cruzamento.

Por Zé Dudu