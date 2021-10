Abertas 7.358 vagas de estágio em todo o Brasil. Confira!

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior

ONube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está com 7.358 vagas de estágio abertas em todo o Brasil nesta semana.

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Biblioteconomia, Biologia, Ciências Contábeis, Design, Educação Física, Estética, Farmácia, Gastronomia, Marketing, Moda, Música, Odontologia e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico.

As bolsas auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 2.200,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades.

Abaixo algumas vagas em destaque esta semana. Para consultar outras, acesse o site www.nube.com.br e cadastre o seu currículo.

Os serviços para o estudante são GRATUITOS.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Administração | R$ 1.800,00 |216237

Biblioteconomia | R$ 1.000,00 | 161334

Biologia | R$ 1.000,00 | 215867