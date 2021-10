Eldorado do Carajás tem mais uma grande conquista com chegada de uma patrol  

Com a grande demanda na zona rural, Eldorado do Carajás, tem mais uma grande conquista, uma patrol, para reforçar nas obras que estão sendo realizadas nas estradas vicinais do município.

A conquista se deu por meio de emenda parlamentar, indicação feita pelo Deputado federal, Joaquim Passarinho, a atual gestão agradece ao esforço da equipe representada pela Sra. Ilza Braga, sua Assessora.

Durante a manhã a Prefeita Iara Braga, o Vice Clenilton Albuquerque, juntamente com sua equipe de gestão e os vereadores do município, apresentaram pelas ruas da cidade essa nova conquista que equivale mais de R$1.000.000.

A população se mostrou bastante contente, sabendo então que as obras estarão sendo realizadas com um tempo de espera reduzido, trazendo mais qualidade de vida principalmente para os moradores da zona rural.

