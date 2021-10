Governador do Tocantins é afastado do cargo

Mauro Carlesse, Governador do estado do Tocantins é alvo de operação da Polícia Federal e é afastado do cargo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou que o governador fosse afastado por seis meses, Mauro Carlesse do (PSL) está sendo investigado por suposto pagamento de propina, para investigações que apuravam irregularidades no governo do estado.

Durante a manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal (PF), fez buscas e na casa e no Palácio Araguaia, sede do governo, em Palmas. Em nota o STJ, disse que já estava investigando o governador aproximadamente dois anos, estima que cerca de R$ 44 milhões tenham sido pagos a título de vantagens indevidas. Os valores podem ser maiores, já que a participação de outras empresas no esquema ainda é investigada.

Foto/ instagram