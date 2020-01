Abertas as inscrições de eleição para líderes do 30º Encontro da Mulher de Parauapebas

A Prefeitura de Parauapebas informa que estão abertas as inscrições de candidatura para eleição das líderes de equipe do 30º Encontro da Mulher de Parauapebas, que ocorrerá em março de 2020. O Encontro da Mulher contará com 08 equipes, considerando os polos descritos no mapa em anexo. Cada polo de bairros representa uma equipe que participará das atividades culturais e sociais. As candidatas deverão se inscrever no período de 6 à 10 de janeiro de 2020, na Secretaria da Mulher (Semmu), no horário de 08 às 14h. A eleição será realizada no dia 25 de janeiro de 2020.

