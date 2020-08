Abertas as inscrições para a 2ª Semana de Formação Cultural de Parauapebas – etapa virtual

Por meio da Secult, prefeitura oferece quatro oficinas, ministradas por profissionais renomados. Devido à pandemia, cursos serão on-line

Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos artistas, produtores, gestores e profissionais com ampla experiência de atuação em atividades relacionadas à cadeia de produção artística e cultural, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), abriu as inscrições para a etapa virtual da 2ª Semana de Formação Cultural.

As quatro oficinas virtuais iniciam na semana que vem e serão ministradas pelo aplicativo Zoom. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 14. Os interessados devem ir ao Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), que fica localizado na rua F, esquina com a rua 10, no bairro Cidade Nova, das 8h às 14h. As vagas são limitadas.

DETALHES DAS OFICINAS E MINISTRANTES

Interpretação para TV

Ministrante: Flávio Colatrello Jr. – Ator, coach, empresário, professor além de diretor com 22 anos de experiência na Rede Globo e oito anos de experiência na Record TV. Possui há 25 anos o @studio.de.atores onde ensina técnicas de interpretação para todas as idades. Ator premiado em diversas montagens teatrais adulto e infantil Foi ainda um dos criadores da Malhação nos anos 90 tendo descoberto diversos talentos.

Vagas: 12

Público-alvo: Atores não iniciantes

Período: 18, 21, 28 e 31 deste mês.

Vozes da negritude, vozes da floresta: festa popular e expressões comunitárias

Ministrante: Milton Cunha – Pós-doutor em Belas Artes pela UFRJ, já atuou como comentarista em diversas emissoras de TV além de ter sido carnavalesco nas maiores escolas de samba do Brasil e autor do livro “Carnaval é cultura: poética e técnica no fazer escola de samba”.

Vagas: 15

Público-alvo: Componentes de Escolas de Samba, agremiações juninas, grupos de carimbó entre outros.

Período: 17, 18 e 19 deste mês.

Elaboração de portifólio e mídias sociais para agentes culturais

Fernanda Gravatá – Administradora de empresas especializada em marketing e pós-graduada em gestão de pessoas. Atua há mais de 15 anos nas áreas de comunicação empresarial e marketing. É professora de inglês, cursos profissionalizantes e disciplinas relacionadas a suas áreas no ensino superior. Ex-bailarina popular, Fernanda é palestrante de temas como comportamento, gestão de pessoas e mídias sociais.

Vagas: 25

Público-alvo: Comunidade cultural em geral

Período: 24, 26 e 27 deste mês.

Qualificação em produção cultural e economia criativa

Lorena Saavedra – Produtora Cultural, especialista em Economia Criativa. Formada em Relações Públicas com especialização em Produção Cultural e Mídia. Foi aluna do Mestrado em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Ha 18 anos trabalha com produção cultural.

Vagas: 25

Público-alvo: Comunidade cultural em geral

Período: 20, 21, 24 e 25 deste mês.