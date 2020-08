Criminosos em fuga atropelam e matam obreiro de igreja

Testemunhas afirmam que a vítima foi atropelada por um veículo preto com quatro homens, mesma característica de criminosos que estão aterrorizando a região

Na noite deste domingo, 09 de agosto, um obreiro de uma igreja evangélica identificado como Abraão Lopes Ferreira, de aproximadamente 50 anos, veio a óbito na Avenida Poti , no bairro Santa Maria da Codipi, na zona de Teresina.

De acordo com informações do repórter Ivan Lima, a vítima estava em uma motocicleta modelo Suzuki de cor preta quando foi colhido violentamente por um veículo e veio a óbito no local.

Segundo o cabo Gonçalves, do 13º Batalhão, a polícia suspeita que os responsáveis por atropelar e matar a vítima sejam criminosos que estavam realizando assaltos na região desde a manhã de hoje.

“Nós recebemos informações que desde cedo quatro elementos estavam em um veículo modelo Gol de cor preta realizando assaltos na rua principal da Santa Maria. Nós estávamos fazendo rondas dentro do Parque Brasil e em toda Santa Maria quando recebemos a informação que tinha um corpo na Avenida Poti. Populares nos informaram que a vítima foi atropelada por um Gol preto com quatro homens dentro”, declarou.

O policial informou ainda que o ato praticado pelos suspeitos foi criminoso e perverso. “Tudo indica que foram os quatro elementos que estavam assaltando. Foi uma manobra criminosa, perversa, o carro atravessou duas pistas e matou o rapaz. A vítima ia para a igreja e eles fizeram um negócio desses, isso é um ato de bandido, atropelaram e fugiram”, afirmou.

Testemunhas informaram que a placa do veículo envolvido no atropelamento é NWK 5018. A polícia realiza rondas na região com objetivo de prender os acusados

