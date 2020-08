Parauapebas decreta Brigada de Emergência para atuação em queimadas

A população de Parauapebas já conta com a atuação da Brigada de Emergência nas áreas urbana e rural do município.

Durante cinco dias do último mês de julho, 24 brigadistas da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil foram treinados pelo Corpo de Bombeiro e já estão na ativa, no combate às queimadas.

“A principal atuação é contra as queimadas. Faremos também campanha de conscientização e sensibilização para a população, mas atuaremos diretamente com as queimadas”, explica o coordenador da Defesa Civil, Jailson Sousa.

A Brigada de Emergência do Município de Parauapebas foi criada pelo Decreto Municipal Nº. 559, de 02 de junho de 2020, e regulamenta a Lei Municipal Nº. 4.545/2013 no que se refere a brigadas de emergências em território parauapebense.

“A gente sabe que em Parauapebas o grande problema é que às vezes ocorre de ter cerca de cinco incêndios simultâneos. Não é todo dia, mas tem dia que acontece e a gente não consegue dar resposta. Quando a gente amplia o leque de atendimento, dando um maior poder de resposta, a gente pode fazer a prevenção na cidade nesses grandes números de focos”, ressalta o major Hugo Cardoso, comandante do 23º Grupamento Bombeiro Militar, sobre o apoio dos brigadistas.

Conforme a Lei Federal 9.605/98, fazer queimadas é crime. Denuncie. Ligue para o Corpo de Bombeiro (193) – Defesa Civil (199) – Semma (98188-3067).

Texto: Sara Dias / Fotos: Acervo/Semsi

Assessoria de Comunicação/PMP