Ação educativa leva orientações de higiene e limpeza para feirantes

O descarte correto do lixo, higienização e armazenamento dos alimentos foram orientações levadas para os vendedores das feiras da cidade. Em uma ação integrada, as equipes do departamento de Educação Urbana da Semurb e de Vigilância Sanitária da Saúde conversaram com os feirantes e ouviram sugestões para melhorar o serviço ofertado à comunidade.

“Nossa proposta é a conscientização, principalmente no acondicionamento correto do lixo nas feiras. Os nossos coletores estão tendo problemas quanto à quantidade de resíduos colocados em uma única sacola. Então, estamos pedindo a colaboração para que esse lixo seja dividido em diversas sacolas. Dessa forma ajudamos os coletores na hora do descarte correto dos resíduos”, explicou o fiscal ambiental, André Bastos.

A ação que iniciou pelo mercado municipal passou pelas feiras do Guanabara, Liberdade e Cidade Jardim e se estenderá por todas as feiras livres e mercados da cidade. “Nosso trabalho é orientar e educar sobre as boas práticas de higienização e conservação dos produtos, sem inspeção e selos de inspeção nas carnes e queijos, em relação ao armazenamento e limpeza do local”, destacou a fiscal sanitária, Ana Paula Chiossi.

Ascom/Pmp