Inscrição para o Enem 2021 inicia hoje

A inscrição para o Enem 2021 iniciam hoje quarta-feira (30) de junho e terminam em 14 de julho, o valor da inscrição é de R$85,00 e o pagamento deve ser feito por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Guia para quem vai fazer a inscrição pela 1° vez, preparado pelo Inep com o passo a passo para ajudar na inscrição. Para isso, basta acessar a Página do Participante, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br.

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.