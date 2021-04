Acidente no bairro Betânia com duas vitimas fatais

Acidente no início de tarde hoje (17), deixa dois homens mortos no bairro Betânia na Av. Nicodemos com a rua Nicodemos, as informações que temos até o momento são. Segundo os populares é que um dos homens estava vindo na contramão quando os veículos colidiram.

Um dos homes morreu na hora, com a violência do impacto e o outro ficou deitado na calçada agonizando porem já tinha perdido muito sangue é o que mostra em um vídeos que circula.

Um jovem que conhecia a vítima que estava agonizando batia contra a parede dizendo eu já tinha avisado a ele, o rapaz visivelmente abalado continuou ao lado do corpo até a chegada do SAMU.

Aguardando mais informações…

Acidente no início de tarde hoje (17), deixa dois homens mortos no bairro Betânia na Av. Nicodemos com a rua Nicodemos, as informações que temos até o momento segundo às populares é que um dos homens estava vindo na contramão quando os veículos se colidiram.

Um dos homes morreu na hora, com a violência do impacto e o outro ficou deitado na calçada agonizando porem já tinha perdido muito sangue.

Um jovem que conhecia a vítima que estava agonizando batia contra a parede dizendo eu já tinha avisado a ele, o rapaz visivelmente abalado continuou ao lado do corpo até a chegada do SAMU.

Aguardando mais informações…