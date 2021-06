Ações de voluntariado no sudeste do Pará

A Rede Voluntária Vale está mobilizando duas ações no Pará. Em Canaã dos Carajás, o comitê realiza doação de cestas básicas e kits de higiene pessoal para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social na zona rural e na sede do município. Em Curionópolis, os voluntários fizeram ação de entrega de kits de higiene e mantém uma ação contínua de arrecadação de alimentos para doação de cestas básicas para as comunidades vizinhas ao empreendimento Serra Leste, a exemplo de Serra Pelada. Comitê de Canaã dos Carajás realiza doação de cestas básicas e kits de higiene pessoal para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social na zona rural e na sede do município A voluntária do comitê de Canaã dos Carajás, Denise Ferreira comemora a adesão. “Fizemos uma ação nesse mesmo formato ano passado, logo no início da pandemia. Levantamos novamente a bandeira e mobilizamos nossos voluntários em Canaã. Este mês conseguimos arrecadar 291 cestas básicas, 150 famílias de comunidades da zona rural e na sede do município já foram beneficiadas. E vamos seguir com as doações”. Acássio Silva é morador de Curionópolis e integra e comitê de voluntários de Serra Leste. Ele apoiou a realização de ações voltadas para as comunidades vizinhas ao empreendimento, que doaram 230 kit higiênico e 122 cestas básicas. Para ele “o bom de ser voluntário, é que em cada ação feita de coração, estamos nos ajudando também, nos tornando mais felizes, além do sentimento de contribuir, estamos fazendo o bem ao próximo”, conclui. A Rede Voluntária Vale, plataforma digital do programa de voluntariado corporativo da empresa, conta com mais de 3.700 voluntários e mobiliza ações de empregados, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa. Em 2020 foram mais de 230 ações promovidas em 11 estados do Brasil. Para integrar a Rede Voluntária ou apoiar as ações dos comitês do Pará, acesse https://redevoluntariavale.com.br/acao/doacao-de-cestas-a-familias-carentes-de-canaa-dos-carajas/ e https://redevoluntariavale.com.br/acao/doe-alimentos-e-construa-cestas/ vale.com