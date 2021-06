Codó-MA: mãe é presa acusada de fazer sexo oral em filha de 7 anos

Moradores do Povoado Canto do Coxo, denunciaram que uma mulher identificada por, Elizsangela da Silva, de 25 anos, estava tendo relação sexual com a própria filha de apenas 7 anos de idade.

A denuncia foi feita pelo Conselho Tutelar de Codó após as conselheiras receberem vídeos da mãe fazendo sexo oral com a criança.

Em um dos vídeos, inocentemente, a filha pergunta o que a mãe está fazendo. De posse dos vídeos, os conselheiros encaminharam a denúncia para a delegada Maria Tecla, que determinou que uma equipe de policiais fosse até o referido povoado onde acusada foi presa e encaminhada para o presidio.

Ao ser ouvida, ela tentou negar, mas acabou dizendo que estava mesmo tendo relação sexual com a própria filha e filmando.

fonte:blogdodesa.com