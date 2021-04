Acusado de matar mulher por “feitiços” é preso

Vítima não aceita o relacionamento do acusado com sua sobrinha. Crime ocorreu na cidade de de Davinópolis, no Maranhão, no dia 14 de março de 2013

A Polícia Civil do Piauí, através do 13° Distrito Policial, realizou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8), o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra Francisco Nogueira Santos, investigado por homicídio qualificado contra Teresinha Veloso Lima, crime ocorrido na cidade de de Davinópolis, no Maranhão, no dia 14 de março de 2013.

De acordo com informações repassadas pelo Delegado Odilo Sena ao Meionorte.com, Francisco Nogueira era casado com a sobrinha da vítima. Segundo os autos do inquérito policial, ela não aprovava tal relacionamento. A motivação do homicídio foi inusitada, sendo que por razões ainda desconhecidas, o acusado tinha a convicção de que seria vítima de feitiço para que nada na vida desse certo e que a fomentadora de tal artifício seria Teresinha Veloso.