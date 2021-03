Adolescente de 16 anos é morta a facadas em briga por namorado

A motivação seria uma briga por conta do namorado de uma delas. Vítima relatou o crime antes de morrer

Na noite de sexta-feira (26/03), uma adolescente identificada como Kayra Kássia Lima da Silva, de 16 anos, foi assassinada com perfurações de arma branca na cidade de Floriano (240 km de Teresina), na região Sul do Piauí. A suspeita do crime é outra adolescente de 15 anos de idade, que foi apreendida. As informações são do Floriano News.

O crime aconteceu no bairro Alto da Cruz, quando a adolescente se encontrava em companhia do namorado. Segundo informações, a suspeita é ex-namorada do rapaz.

Segundo o comandante da Polícia Militar da cidade, coronel Inaldo Barros, um policial em ronda próximo ao hospital regional Tibério Nunes descobriu o caso ao abordar dois jovens que conduziam a vítima, ferida. Antes de falecer, a vítima contou o que aconteceu e os jovens relataram ao policial

