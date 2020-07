Adolescente é apreendido acusado de estuprar criança

Um garoto de apenas 11 anos foi vítima de abusos sexuais dentro de um matagal no município de Boa Hora, no Piauí. O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, 08 de julho. Um adolescente de 15 anos foi apreendido acusado do crime. O caso foi denunciado na delegacia de Polícia Civil de Barras, no Norte do Piauí.

De acordo com as informações de familiares, a criança ao chegar em casa no fim da tarde, revelou para seus responsáveis o estupro. Segundo ele, o suspeito teria lhe chamado para dentro do matagal lhe prometendo uma pipa. Em seguida, ele teria imobilizado a criança e cometido o ato. Ele estava em posse de uma faca no momento das ameaças e do estupro. A criança revelou ainda que sentia fortes dores na região do ânus, por conta dos abusos. O exame pericial constatou os abusos.

Revoltados com o acontecimento, populares da região já estavam na procura do acusado para agredi-lo. Os agentes da Polícia Civil souberam da situação na manhã de ontem e iniciaram as diligências na tentativa de apreender o rapaz. Por volta de meio o dia, ele foi localizado, apreendido e encaminhado à delegacia de Barras. Um auto de infração foi lavrado em desfavor do adolescente. O caso foi encaminhado ao juiz da comarca da região.

Fonte: www.falapiaui.com