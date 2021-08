Aesha a jovem afegã que teve o nariz e orelhas arrancadas pelo marido

Aesha Mohammadzai, a história da afegã que foi cruelmente torturada e teve as orelhas e nariz arrancados por seu marido, foi destaque da revista ‘Time’, em agosto de 2010.

A jovem teria sido prometida a um dos membros do Talibã quando tinha apenas 12 anos de idade, como forma de pagamento de uma dívida, ela foi morar com a família do noivo, os abusos contra ela eram constantes e a jovem era obrigada a dormir em um estabulo junto com os animais.

A jovem já com seus 18 anos teria tentado fugir de um casamento arranjado, que ainda faz parte da cultura local, e como forma de punição o marido espancou a jovem e em seguida arrancou seu nariz e suas duas orelhas como forma de punição.

“Eu abri meus olhos e não podia nem ver o que tinha ocorrido porque estava coberta de sangue”, contou ela à CNN.

Aesha foi abandonada no deserto e deixada para morrer, mesmo sangrando bastante e com dificuldades ela conseguiu chagar até a casa de sua família, chegando lá seu pai e seu avô a levaram para um uma unidade médica americana, aonde ela recebeu cuidados médicos, passados alguns dias Aesha foi levada a um abrigo em Cabul.

Ainda em 2010 Aesha foi para os EUA, onde primeiro viveu numa organização chamada Mulheres pelas Mulheres Afegãs.

O sofrimento que a jovem passou deixou alguns traumas em sua vida, como mudanças de humor que faziam com que ela batesse sua cabeça contra o chão.

A instituição então decidiu procurar um lar adotivo para a jovem, para que ela pudesse se adaptar melhor a nova vida.

Durante os primeiros anos nos EUA, Aesha recebeu uma prótese no nariz, mas o médico que a trata diz que esperam dar à afegã uma “solução permanente”. Entre os procedimentos possíveis, está a reconstrução do nariz e orelhas usando ossos, tecidos e cartilagens de outras partes do corpo.

Imagens de Aesha Mohammadzai atualmente