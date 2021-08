Vídeo: Ex-aluno tenta matar professor mas a arma falha

O professor que estava em um bar com sua noiva, durante a noite de domingo (15) de agosto, nem se deu conta do que a seu, só soube quando pessoas que estavam próximas a ele no bar contaram.

Um adolescente entrou no estabelecimento e tentou por três vezes disparar a arma contra o professor, e ele nem se deu conta do que aconteceu, nem ele nem sua noiva, perceberam o que o tinha acontecido.

O sistema de segurança do bar registrou tudo e graças a ele o professor conseguiu identificar quem era o elemento, para sua surpresa, era um ex-aluno, o professor se recordava do rapaz pois os dois tiveram uma discussão em sala de aula no ano de 2018, o jovem teria se revoltado com a reclamação do professor sobre o mau cheiro de suas axilas em sala de aula.

A vítima e sua noiva prestaram depoimento na delegacia de Guaratinga, Sul da Bahia, na última segunda-feira (16). A polícia investiga o caso.