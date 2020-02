ALCA PREMIA CURIONÓPOLIS PELO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO ANO DE 2019

Foi durante reunião realizada na Câmara Municipal de Curionópolis que a Associação de Ligas Esportivas de Carajás (ALCA), premiou o município com o diploma pelos trabalhos desenvolvidos no esporte em 2019. Ano que a cidade teve destaque com a realização de campeonatos e eventos esportivos, incentivando os atletas do município.

Na ocasião, a presidência da Alca Carajás se reuniu com a Secretaria de Esporte e Lazer de Curionópolis para tratar de assuntos referentes ao esporte na região sul e sudeste do Pará. Além, da realização de competições em diversas modalidades esportivas disputadas pelas equipes masculina e feminina.

O Presidente da Associação de Ligas Esportivas de Carajás destacou a importância de articular com os municípios que hoje exercem um papel importante na divulgação do esporte de suas cidades, o que acontece na região sul e sudeste do estado. João Salvador reforçou sobre a realização da Competição da BR 275, onde Curionópolis está entre as cidades a sediar o evento.

“Vamos realizar a competição da BR 275, e Curionópolis se candidatou a ser sede do campeonato. Esperamos com o evento esportivo alavancar ainda mais o esporte do município.” disse João Salvador — Presidente da Alca, que aproveitou para parabenizar e agraciar Curionópolis pelo incentivo ao esporte, com destaque em diversas modalidades. “Curionópolis esta de parabéns, 2019 foi um ano em que o município conseguiu resgatar o esporte que antes estava esquecido.” Acrescentou João Salvador.

Para o Diretor de Esporte e Lazer do município, Rogério Serelli, o encontro garantiu a parceria com a Alca para assim proporcionar grandes eventos na área esportiva, fazendo com que Curionópolis se tornar uma cidade atrativa, na prática, na região de Carajás.

“Esse ano, iremos com a Alca realizar a competição, que irá abranger todas as modalidades do município e assim mais uma vez garantir lazer a população na área do esporte.” Destacou Rogério Serelli — Diretor de Esporte e Lazer de Curionópolis que na oportunidade agradeceu a Associação de Ligas Esportivas pelo reconhecimento e a diplomação pelos trabalhos desenvolvidos no resgate do esporte do município. “A Alca presenteou o município de Curionópolis pelo desenvolvimento do esporte em 2019, no qual realizamos 24 competições, abrangendo toda área do sul e sudeste do Pará. Agradecemos ainda o apoio dado pelo prefeito Adonei Aguiar, que resgatou o esporte da cidade que estava esquecido por mais de 8 anos. ” Finalizou Rogério Serelli.

Um novo encontro deve ocorrer para discutir os preparativos da Competição BR 275, que poderá ter Curionópolis como município sede para sediar o evento na região.

ascom.curionopolis