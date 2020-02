Com foco em reforço da segurança, reunião define últimos detalhes do Carnaval 2020

Garantir que os foliões de Canaã dos Carajás possam curtir a programação de Carnaval deste ano com conforto e segurança. Com esse objetivo, a prefeitura realizou, na manhã desta quarta-feira (18), uma reunião para definir os últimos detalhes da festa, que vai de sábado (22) a terça-feira (25), na estrutura montada ao lado do Bosque Gonzaguinha.

Participaram do encontro representantes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Obras, Trânsito e Transporte, Desenvolvimento Social, do Código de Posturas, além de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Para garantir total segurança aos foliões, a estrutura ao redor do espaço em que será realizada a festa será toda fechada. Com isso, haverá apenas uma entrada, por um pórtico, ao lado da entrada principal do Bosque Gonzaguinha. No local, os participantes passarão por revista, com detector de metais. A prefeitura pediu apoio no efetivo para a Polícia Militar, e a festa também contará com vigilância de uma empresa de segurança privada.

Vale destacar que não será permitida e entrada de menores de 16 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis. A fiscalização será feita pelo Conselho Tutelar, que estará presente. Também não será permitida a entrada no local, e nem a comercialização, de bebida em recipientes de vidro.

Para eventuais ocorrências, a prefeitura terá uma central da Secretaria Municipal de Saúde no local, com uma ambulância e uma equipe especializada em primeiros socorros. No caso em que houver necessidade, o paciente pode ser rapidamente encaminhado ao Hospital Municipal Daniel Gonçalves.

Programação

A programação do Carnaval 2020 em Canaã, o Carnaã, começa no sábado, 22, com show da banda Forró do Muído, a partir das 20h. No dia 23 (domingo), a programação começa mais cedo, às 17h e segue durante a noite, com bandas locais e regionais. No dia 24, o show será com a banda Os Barões da Pisadinha. No dia 25, encerrando a festa, será a vez da apresentação de Fabrícia e Banda.

