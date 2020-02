Carnaval da Nossa Gente 2020 começa no próximo sábado

Já foi iniciada a contagem regressiva para o Carnaval da Nossa Gente 2020, que ocorrerá de 22 a 25 deste mês, na Praça de Eventos. Artistas locais e nacionais farão a alegria dos foliões. A programação promovida pela Prefeitura de Parauapebas contará ainda com a tradicional matinê, desfiles de escolas de samba, blocos de carnaval e o arrastão cultural, com blocos, grupos de carimbó e alunos das oficinas da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Além de proporcionar muita animação, o carnaval gera emprego para as pessoas e reforça a renda de comerciantes de vários setores da economia. Para o público, a ansiedade é grande. “Estou muito contando as horas para cair na folia com os meus amigos. A gente se diverte bastante”, diz, toda empolgada, a jovem Keila Lopes.

Para Jean Carlos, presidente da Liga das Agremiações de blocos e escolas de samba de Parauapebas e Região (Liabespr), a festa popular movimenta os quatro cantos da cidade. “As expectativas são boas, todas as escolas estão trabalhando e estão bem adiantadas. E os blocos já estão fazendo seus movimentos na cidade”, destaca Jean.

Clique Programação do Carnaval 2020 e confira o que a prefeitura, por meio da Secult, preparou para este ano.

Texto: Anne Costa / Foto: Arquivo/Ascom