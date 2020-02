Prefeitura de Parauapebas agiliza cirurgias para usuários do SUS

A Prefeitura de Parauapebas começou a dar uma “mãozinha” para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que há tempos aguardam, com muita ou nenhuma paciência, por cirurgias ginecológicas e urológicas. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) resolveu dedicar toda esta semana à realização dos procedimentos cirúrgicos nas duas especialidades, para diminuir ao máximo a fila de espera e acabar com a aflição de quem aguarda ser atendido.

O atendimento começou nesta segunda-feira, 17, no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), e irá até sexta-feira, 21. O serviço está disponível para todos os pacientes regulados que necessitam de cirurgias. Duas equipes médicas da Semsa já estão com as mangas arregaçadas. São quatro cirurgiões que irão fazer histerectomia, laqueadura, períneo e ninfoplastia (ginecologia/mulheres) e próstata, varicocele e fimose (urologia/homens).

Os pacientes estão sendo agendados conforme a necessidade e o tempo de espera na fila. “Eu peço a colaboração de todos os pacientes que estão com processo na regulação. Eles devem nos procurar ou procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, para que a gente esteja atualizando os exames pra poder dar seguimento ao processo cirúrgico”, avisa a Diretora de Regulação, Nhirly Brito.

Nas UBS, o paciente deve agendar consulta com o clínico geral para que possa ser encaminhado para o ginecologista ou urologista. Procedimento pelo qual já passou a dona de casa Rosane Becker, cujo martírio de estar na fila de espera finalmente acabou nesta segunda-feira, com a realização da cirurgia no HGP.

“Eu estive na Dirca (Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação), eles me encaminharam para vir no hospital, refiz os exames, retornei lá e hoje eu vou realizar minha cirurgia”, comemorou a paciente.