Alexandre Siqueira tem candidatura indeferida pelo TSE; Tucuruí terá novas eleições

Na noite de terça-feira (06), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), e indeferiu o registro de candidatura de Alexandre Siqueira, determinou o afastamento do cargo e decretou novas eleições na cidade.

Alexandre Siqueira se pronunciou por meio das redes sociais, “Olá amigos, agradeço a todas as orações e mensagens de apoio, infelizmente o TSE indeferiu o nosso Registro de candidatura”.

Tucuruí passará por um novo processo eleitoral. Eliane Lima, que disputou o pleito no Solidariedade, hoje no PL, desponta como favorita nessas nova eleições.

Vídeo da decisão: