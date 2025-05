Revitalização e construção de espaços de lazer são propostas por parlamentares de Parauapebas

Indicações que visam melhorar a infraestrutura de lazer e o bem-estar da população foram aprovadas na sessão ordinária da Câmara Municipal de Parauapebas desta segunda-feira (5).

Michel Carteiro (PV), Alex Ohana (PDT), Zé da Lata (Avante), Léo Márcio (SD), Erica Ribeiro (PSDB) e Maquivalda Barros (PDT) apresentaram propostas para revitalização de espaços existentes e construção de novas áreas de convivência em diferentes bairros do município.

Revitalização

Michel Carteiro apresentou a Indicação nº 247/2025, na qual solicita ao Executivo Municipal a revitalização da praça localizada entre os bairros Jardim Tropical I e Vale do Sol. A proposta inclui a construção de quiosques, a instalação de uma academia ao ar livre, playground infantil, lixeiras e infraestrutura adequada, com o objetivo de promover o bem-estar comunitário e incentivar a geração de renda local.

O vereador argumenta que “a ausência de uma área de lazer devidamente equipada compromete a qualidade de vida dos moradores e limita as possibilidades de integração entre as famílias da região”. Michel Carteiro destaca ainda que a revitalização da praça está amparada por legislações específicas que reconhecem o direito ao espaço urbano adequado, entre elas o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e a Política Estadual de Meio Ambiente do Pará.

A revitalização de espaços de lazer também foi objeto de proposição do vereador Zé da Lata (Avante), que pediu na Indicação nº 256/2025 a revitalização do campo de futebol da Vila Carimã, incluindo a reforma do gramado, construção de vestiário, sistema de irrigação e drenagem, arquibancadas, sinalização e pinturas, bem como a manutenção ou troca dos equipamentos esportivos.

“Com essas intervenções, o espaço se tornará mais funcional e acessível, promovendo lazer, recreação e incentivando a prática esportiva de maneira segura e estruturada. Investir na manutenção e revitalização de campos de futebol não é apenas uma questão de infraestrutura, mas sim um compromisso com a promoção da saúde e da integração social”, defende.

Construção

Alex Ohana propôs, por meio da Indicação nº 255/2025, a construção de uma praça pública multifuncional em um terreno situado entre os bairros Nova Vida e Nova Vida II. A sugestão é para que seja construída uma estrutura voltada ao lazer, convivência comunitária, prática esportiva, acessibilidade e sustentabilidade urbana.

“A implantação dessa área de convivência representa, além do atendimento a uma antiga demanda popular, uma ação transformadora, com impactos positivos no desenvolvimento social, urbano e ambiental. Um ambiente público seguro e acolhedor fortalecerá os vínculos comunitários, incentivando o convívio, o pertencimento e a construção de uma cidade mais justa e inclusiva”, argumenta.

Já a vereadora Erica Ribeiro pediu na Indicação nº 265/2025 a construção de uma praça com brinquedoteca na Vila Paulo Fonteles. A proposta visa oferecer um espaço de lazer que proporcione vivência, socialização, diversão e lazer para a comunidade.

“Os moradores da Vila Paulo Fonteles, uma das maiores e mais importantes de nosso município, entendem que merecem ter uma praça ampla, bem construída, que seja um centro de convergência para os mais velhos e que tenha diversos equipamentos, entre os quais uma brinquedoteca que garanta lazer seguro para nossas crianças”, argumenta.

Parque dos Minérios

Léo Márcio e Maquivalda Barros apresentaram proposições com pedidos de melhorias no Parque dos Minérios. Primeiro, o vereador apresentou a Indicação nº 260/2025, na qual solicita ao Poder Executivo Municipal a retomada das obras do Parque dos Minérios.

Segundo Léo Márcio, o referido parque faz parte do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), especificamente, integrando a recuperação e revitalização do Igarapé Lageado, no entanto, as obras do referido complexo estão paradas há quase um ano.

“A estrutura tem sido utilizada pela população como espaço de lazer e prática de atividades físicas, apesar das condições não serem adequadas, demonstrando a necessidade de retomada e conclusão das obras”, relata.

Em seguida, Maquivalda apresentou a Indicação nº 261/2025, na qual pede ao Poder Executivo Municipal, por meio do Prosap, que seja avaliada a viabilidade técnica de ampliação da largura da pista de ciclismo no Parque do Bairro dos Minérios.

“Propõe-se que, ainda na fase de obras, seja considerado um eventual redimensionamento da pista, visando corrigir a tempo possíveis inadequações e garantir que a infraestrutura entregue à comunidade esteja de acordo com as melhores práticas de mobilidade urbana, acessibilidade e segurança para ciclistas de todas as idades”, destaca.

Texto: Nayara Cristina / Foto: Renato Resende / AscomLeg 2025