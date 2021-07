Amazônia: 350 jovens do Pará iniciam capacitação para criar projetos inovadores

“Excelente iniciativa, pois quero que meu projeto saia do papel. Sustentabilidade e empreendimento juntos fazendo o futuro ser alcançado!”. O entusiasmo de Denise Sousa Lima após iniciar as atividades do Inova Up é contagiante. Ela integra o grupo de 350 jovens estudantes e residentes nos municípios de Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas, que participam do programa de apoio ao empreendedorismo sustentável do Sudeste do Pará. A iniciativa da Fundação Vale, que terá duração de dois anos, é desenvolvida em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e conta com apoio da Wheaton Precious Metal.

O projeto Inova Up é parte da estratégia de atuação da Fundação Vale no Pará. “Acreditamos que ampliar as possibilidades de trabalho e renda é essencial para desenvolvimento social. Por isso, buscamos valorizar o potencial dos jovens do sudeste do Pará e incentivar a criação de caminhos para o desenvolvimento a partir dos saberes da própria região”, afirma o Gerente do Território Norte da Fundação Vale, Marcus Finco.

Devido a restrições da pandemia da Covid-19, as atividades estão sendo realizadas online. Desenvolvido para quem tem ideias inovadoras e tem interesse em se capacitar e usar a tecnologia para prover soluções para vários desafios da região Amazônica, o Inova Up conta, inicialmente, com etapas focadas na educação empreendedora, voltada para negócios inovadores e sustentáveis. O grupo concluiu a primeira fase, a oficina Despertar, e para Ana Maria Lopes Silva Oliveira, aluna do programa, “o curso vai nos trazer experiências, força de vontade, crescimento e comprimento”, comenta.

“É incrível ver à vontade não só de empreender, mas de ser parte do processo de transformação do mundo para um contexto mais sustentável. A dedicação dos jovens na busca por soluções inovadoras para o aproveitamento das potencialidades locais e para a resolução dos desafios territoriais que enfrentam é impressionante”, ressalta o diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Raphael Medeiros.

Segundo Medeiros, não é fácil manter um grupo grande em oficinas on-line. “Esse é um desafio para todos neste momento, mas ver e participar da dedicação dos participantes, enfrentando todos os obstáculos e sendo, mais do que resilientes, certos de que são capazes de realizar projetos grandiosos é o que nos faz ter certeza de que o Inova Up veio na hora certa. A cada oficina o futuro e os sonhos se mostram mais próximos”, destaca.

As próximas fases são Ideação, que envolve a formação de equipes e encontro com especialistas. Essa fase tem como objetivo aprimorar as ideias de negócios e conhecer melhor os possíveis clientes. Na pré-aceleração, oficinas e mentorias virtuais contribuirão para transformar as ideias de negócios em modelos de negócios validados com protótipos testados. Ao final das oficinas (mais robustas) já existe a sinalização de quais modelos têm mais chances de se transformarem em empresas reais. Essa nova transformação acontecerá na fase de Aceleração, onde as equipes com os melhores desempenhos receberão apoio em diversas áreas como: jurídico, contábil, vendas, marketing, produção e etc, além da possibilidade de receberem capital direcionado para compra de equipamentos, insumos, legalização etc. A última etapa é a de Monitoramento, onde as já empresas sustentáveis receberão acompanhamento técnico durante seu primeiro estágio.

Fundação Vale

Criada há 52 anos, a Fundação Vale apoia e fortalece políticas públicas de educação, saúde e geração de renda, e fomenta negócios sociais nos territórios de atuação da Vale. A partir do diálogo e da imersão nos territórios, desenvolve e executa projetos sociais voluntários que visam à melhoria da qualidade de vida e fortalecem o acesso das comunidades aos seus direitos e serviços públicos essenciais.



Centro de Empreendedorismo da Amazônia

O Centro de Empreendedorismo da Amazônia, é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos cujo objetivo é atuar na promoção e articulação de negócios sustentáveis na Amazônia. Seu principal objetivo é contribuir para um aumento expressivo nos negócios sustentáveis na Amazônia através do fortalecimento e promoção do empreendedorismo.

