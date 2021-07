Escuta popular a prefeitura de Eldorado do Carajás escudando seus moradores

O Plano Plurianual (PPA) avança em Eldorado do Carajás e está sendo um sucesso, toda a população está sendo ouvida tanto da zonal rural quanto da zona urbana, e quem não pode comparecer as reuniões pode está dando suas sugestões de melhoria para acida acessando ao QR Code e mande sua proposta, é muito simples e fácil, basta preencher qual eixo pretende colabora com sua sugestão, são três eixos disponíveis na plataforma, que poderão ser acessados no período de 08 a trinta de julho.

1° Eixo é composto pelas secretarias de Saúde, Educação, Habitação, Assistência Social, Esporte e Cultura. Refere-se aos programas, projetos e ações voltados a prestação de serviços para cuidar do bem-estar, da qualidade de vida de toda população, e principalmente aquela parcela da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

2° Eixo Esse eixo é composto pelas secretarias de Obras, Meio ambiente e Planejamento. Refere-se aos programas, projetos e ações voltados para execução de obras na zona urbana, rural, pavimentação de ruas, aberturas de estradas, limpeza urbana, construção de pontes, calçadas, rotatórias, duplicação de vias, construção do hospital municipal e escolas etc.

3° Eixo é composto pelas secretarias de Administração, Agricultura, Finanças, Assessoria de Comunicação e Controladoria. Refere-se aos programas, projetos e ações, voltados a geração de emprego, fortalecimento da agricultura familiar, apoio aos micros e pequenos empreendedores, informatização tecnologia da administração, transparência pública, capacitação e valorização dos servidores públicos da prefeitura.

Após preencher todos os campos com suas informações pessoais escolher o eixo desejado, e você preencher o campo indicado e enviar.