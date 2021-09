Ameaça anônima em trânsito

Uma motorista, aqui de Parauapebas entrou em contato com os correspondentes do jornal, para fazer uma alerta, principalmente às mulheres.

Segundo ela, se sentiu coagida e ameaçada no trânsito, por um motoboy sem placa.

Ela relata que estava dirigindo seu veiculo, em Parauapebas, em um dia de domingo, pela manhã, na avenida Liberdade, próximo ao semáforo da rua 14.

Estava com sua filha de 8 anos, sua mãe idosa, e sua cunhada.

O motoboy, com a identificação de uma empresa do ramo alimentício, aproximou dela, a intimidando, apontou o dedo no seu rosto e mostrou a ela, que a moto não tinha placa, e continuou observando e seguindo.

A motorista se sentiu ameaça e coagida no trânsito.

Como fazer uma denuncia de uma moto sem placa?