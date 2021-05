Ana Karina 11 anos de impunidade

Ana Karina o caso que chocou toda a população de Parauapebas por seus requintes de crueldade no anos de 2010, completa 11 anos e ainda não foi julgado

Ana Karina Guimarães, tinha apenas 29 anos e estava no final da gestação quando foi convidada pelo pai da criança Alessandro Camilo para receber uma quantia em dinheiro que ajudaria nas despesas do parto, desde então nunca mais foi vista.

Alessandro foi apontado como mandante do crime, juntamente com sua noiva Graziela Barros de Almeida, os dois atraíram Ana para uma emboscada, o acusado marcou com a vítima em um lugar distante e deserto, nesse lugar já aguardava também Francisco de Assis Dias e Florentino Rodrigues de Souza mais dois acusados do crime.

foto:parauapebasnews1

A vítima teria sido assassinada a tiros ali mesmo e seu corpo colocado dentro de um tambor que estaria na caminhonete do empresário Alessandro, os acusados contam ainda que o dentro desse tambor teria sido completado com pedras e depois jogado dentro do rio Itacaiunas. O corpo da gravida nunca foi encontrado mesmo sendo apontado o local que teria sido jogado.

O caso teve repercussão nacional por tamanha crueldade e por nunca ter sido encontrado o corpo da vítima que estava no fim da gestação.

Da redação

Imagens: parauapebasnews1.blogspot.com