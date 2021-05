Inscrições para edital de edital para artes plásticas Movimenta Pebas encerra nesta segunda

Parauapebas, 3 de maio de 2021 – Encerram nesta segunda-feira (3/5), as inscrições para edital voltado para essa área artística, promovido pelo Movimenta Pebas, projeto patrocinado pela Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Todos os inscritos participarão de masterclass on-line com experiente artista Afonso Camargo Fona e os selecionados farão a residência artística, que será realizada no período entre 17 de maio e 5 de junho, com foco em aperfeiçoar suas técnicas, além de produzir obras no ateliê do artista, em Parauapebas. As inscrições podem ser confirmadas nas redes sociais do projeto (instagram.com/movimentapebasoficial/ e facebook.com/movimentapebasoficial). Um júri especializado vai selecionar três artistas com base na avaliação dos portfólios inscritos. Os critérios serão qualidade artística, criatividade e originalidade. Durante a residência, o projeto fornecerá aos estudantes um kit completo com materiais e instrumentos de trabalho. A partir de 18 de junho, as obras produzidas durante a residência artística serão expostas nas redes sociais e na página eletrônica do Movimenta Pebas. Sobre o Movimenta Pebas

O Movimenta Pebas oferece programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investe na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda. Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas já selecionou, por meio de concurso cultural, cinco peças teatrais de curta duração que serão montadas com recursos do projeto. Além disso, mais de 200 jovens e adultos de Parauapebas participaram de cursos on-line de capacitação em diferentes modalidades de dança com a equipe da renomada Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo. Na etapa de música, o projeto selecionou, produziu e divulgou dez videoclipes com músicas inéditas de compositores daquele município. O Movimenta Pebas também está promovendo dois cursos on-line sobre a história do cinema e uma mostra de curtas-metragens na sua página eletrônica. O Movimenta Pebas tem patrocínio da Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Secretaria Municipal de Cultura, através do Centro Cultural de Parauapebas – CCP e Instituto Vivas, e é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura – Governo Federal. vale.com