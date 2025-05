Ancelotti assume Seleção e surpreende com ausência de Neymar na primeira convocação

O técnico italiano Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (26) como novo comandante da Seleção Brasileira. Em sua primeira convocação, o treinador surpreendeu ao deixar Neymar de fora da lista. A decisão marca o início de uma nova fase no futebol brasileiro, com foco em renovação e reformulação do elenco.

A Seleção tem dois compromissos importantes pelas Eliminatórias Sul-Americanas: enfrenta o Equador na quinta-feira (5), às 20h, no Estádio Monumental de Guayaquil, e depois encara o Paraguai na terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira a lista completa de convocados por Ancelotti:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais:

Alex Sandro (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Zagueiros:

Beraldo (PSG)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Alexssandro Ribeiro (Lille)

Volantes/Meias:

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Estrasburgo)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes:

Anthony (Bétis)

Estevão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolves)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

A ausência de Neymar é o principal destaque da convocação e pode indicar uma nova filosofia de trabalho sob o comando de Ancelotti, que aposta em nomes jovens como Estevão, do Palmeiras, e reforça a presença de jogadores atuando no futebol europeu e no Flamengo.

A expectativa agora se volta para a estreia oficial do técnico com a camisa canarinho e o desempenho do novo elenco nos duelos contra Equador e Paraguai.

Informações por Roma news

Foto por Santos