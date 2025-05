Foragido da Justiça de Goiás é capturado pela Polícia Civil durante operação

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em Parauapebas um foragido da Justiça do Estado de Goiás. Trata-se de André, de 27 anos, natural de Marabá–PA, que estava com mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Judicial da comarca de Guapó, pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

A ação foi realizada por agentes da Direção e da Delegacia de Homicídios (DH) da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, que localizaram o investigado após diligências realizadas no Bairro Guanabara, mais precisamente em uma empresa situada ao longo da Avenida VS-10, onde André Felipe estava trabalhando.

A prisão de André faz parte das ações da Operação Muralha Estadual, desencadeada no último dia 22 de maio pela Polícia Civil do Pará, visando dar cumprimento a mais de 300 mandados judiciais em diferentes municípios do Estado.

A ofensiva mira criminosos foragidos por diversos tipos de crimes, incluindo homicídio, tráfico de drogas, violência doméstica, furtos, entre outros.