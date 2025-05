Investigado por financiar atos golpistas de 8 de janeiro, empresário aparece chorando em vídeo e pede ajuda a Eduardo Bolsonaro

O empresário Esdras Jônatas dos Santos, investigado por financiar e organizar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, voltou a chamar atenção nas redes sociais após divulgar um vídeo em que aparece chorando e fazendo um apelo desesperado ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No vídeo, Esdras afirma estar sendo perseguido politicamente nos Estados Unidos.

Atualmente foragido da Justiça brasileira, Esdras vive em Fort Lauderdale, na Flórida, ao lado da ex-esposa, Kathy Le Thi Thanh My dos Santos. Ambos são alvos de mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de suas contas bancárias, o cancelamento de seus passaportes e a proibição do uso de redes sociais. Apesar das restrições, o empresário voltou a se expor publicamente, negando qualquer envolvimento com crimes e alegando ser vítima de perseguição.

Segundo as autoridades brasileiras, Esdras teve papel central na organização do acampamento montado em frente ao 4º Comando do Exército, em Belo Horizonte, com o objetivo de pressionar as Forças Armadas a aderirem a um movimento golpista em apoio ao então presidente Jair Bolsonaro.

Antes de fugir do país, Esdras era presença frequente nos acampamentos bolsonaristas, onde gravava vídeos com discursos inflamados contra autoridades e servidores públicos, incentivando manifestações antidemocráticas.

O vídeo recente, em que o empresário surge visivelmente abalado, viralizou nas redes sociais e acendeu novos alertas sobre a movimentação de foragidos da Justiça brasileira no exterior.

Informações por Roma news

Foto por redes sociais