Em Parauapebas tentativa de roubo termina com acusado espancado por populares

Na madrugada desta segunda-feira (26), uma tentativa de roubo registrada terminou em confusão, lesões corporais e intervenção policial no Bairro Tropical II, em Parauapebas. O caso ocorreu na Rua D2, e envolveu duas jovens vítimas, ambas adolescentes, que reagiram a uma investida criminosa e acabaram feridas durante a ação.

Uma guarnição foi acionada via Central de Atendimento com a informação de que populares estariam espancando um homem no local. Ao chegar na cena, os policiais encontraram o suspeito inconsciente, com ferimentos graves e coberto de sangue, caído ao solo.

De acordo com as testemunhas, o homem — que não teve sua identidade oficialmente confirmada até o fechamento desta matéria — teria tentado roubar os celulares de duas adolescentes. Na tentativa de se defenderem, as vítimas entraram em luta corporal com o acusado. Uma delas foi atingida por um golpe de faca na perna, enquanto a outra sofreu escoriações pelo corpo.

O suspeito foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado crítico à sala vermelha do Hospital Geral de Parauapebas, onde permanece sob cuidados médicos. Após o atendimento, as vítimas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento e formalizar a ocorrência. O caso segue sob investigação.