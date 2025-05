Carlo Ancelotti: De craque em campo a comandante da Seleção Brasileira

Com a confirmação oficial de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, os olhares do mundo do futebol se voltam não apenas para seu currículo de treinador multa campeão, mas também para a trajetória sólida e vitoriosa que construiu como jogador. Dono de uma leitura de jogo apurada e liderança nata, Ancelotti marcou época como um dos meio-campistas mais respeitados de sua geração.

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou sua carreira profissional em 1976, no Parma. Seu talento rapidamente chamou a atenção de grandes clubes, e em 1979 ele se transferiu para a Roma. No clube da capital, foi peça fundamental sob o comando do sueco Nils Liedholm, conquistando o Campeonato Italiano em 1983 e quatro edições da Copa da Itália. Sua elegância em campo e disciplina tática o tornaram referência no meio-campo.

Em 1987, Ancelotti foi para o Milan, integrando um dos times mais lendários da história do futebol, sob o comando de Arrigo Sacchi. Ao lado de craques como Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Rijkaard e Marco van Basten, viveu o auge da carreira: venceu o Campeonato Italiano e duas Ligas dos Campeões da UEFA (1989 e 1990), além de conquistar o título mundial de clubes. Mesmo enfrentando problemas físicos que aceleraram sua aposentadoria, em 1992, Ancelotti encerrou a carreira como ídolo do clube rossonero.

Pela seleção italiana, participou da Eurocopa de 1988 e da Copa do Mundo de 1990. Apesar das lesões que o impediram de atuar como titular, integrou o elenco que chegou às semifinais do Mundial disputado em solo italiano.

Com um perfil voltado à liderança desde os tempos de jogador, a transição para a beira do campo foi natural. Como técnico, construiu uma das carreiras mais respeitadas da história do futebol, com passagens vitoriosas por clubes como Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

Agora, Carlo Ancelotti assume o desafio de comandar a Seleção Brasileira, cercado de grandes expectativas e com a missão de devolver ao Brasil o protagonismo no cenário mundial. Uma nova era começa, comandada por um verdadeiro mestre do futebol.

