Em Marabá, PC investiga denúncia de ato infracional análogo ao estupro entre irmãos

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente de Marabá investiga sob sigilo a denúncia de um ato infracional análogo ao estupro de vulnerável envolvendo dois irmãos adolescentes.

Uma adolescente de 12 anos denunciou que sofria abusos sexuais pelo irmão, de 15 anos, desde os 6 anos. Conforme a PM, a garota afirmou que não suportava mais a violência sexual e, por esse motivo, pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a guarnição.

A adolescente mora em uma casa com a avó. Já o irmão dela, de acordo com a polícia, vive com a mãe.

Os agentes foram até a casa do adolescente para conversar com ele. Ainda conforme a PM, ele afirmou ter mantido relações sexuais com a irmã e, supostamente, ela teria consentido. Por isso, os irmãos foram levados até a Deaca.