Ancelotti será apresentado como técnico da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira

A espera chegou ao fim: Carlo Ancelotti assume oficialmente o comando da Seleção Brasileira e inicia nova era rumo à Copa de 2026

O técnico Carlo Ancelotti será oficialmente apresentado como novo comandante da Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (26), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O evento marcará não apenas a chegada do experiente treinador italiano, mas também a divulgação da sua primeira lista de convocados, dando início a um novo ciclo na equipe canarinho.

Multicampeão por clubes como Real Madrid, Milan, Chelsea e PSG, Ancelotti inicia sua trajetória à frente da Amarelinha cercado por expectativas. Ele terá como missão liderar um grupo em reconstrução rumo à Copa do Mundo de 2026, enfrentando a pressão por resultados e a paixão incondicional dos torcedores brasileiros.

Antes da convocação oficial, uma pré-lista com 50 nomes foi enviada à FIFA, conforme exigência do regulamento das competições. Desses, apenas 23 jogadores serão escolhidos para integrar a delegação brasileira nos primeiros compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas.

A estreia de Ancelotti está marcada para o dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, pela sétima rodada do torneio classificatório. Ainda em junho, o Brasil deve disputar outras partidas aproveitando a data FIFA, com o objetivo de dar ritmo ao elenco e implementar os conceitos do novo treinador.

A chegada de Ancelotti marca um momento histórico: pela primeira vez, a Seleção Brasileira será comandada por um técnico europeu. Reconhecido por sua habilidade na gestão de grupo e pela leitura tática refinada, o italiano terá o desafio de equilibrar renovação e experiência, talento individual e coesão coletiva.

A expectativa em torno da lista de convocados é alta. A tendência é que o treinador traga uma combinação entre jovens promessas e nomes consagrados, iniciando um trabalho que pode redefinir o futuro do futebol brasileiro.

Informações por Roma News

Foto Por Roma News