Operação Muralha cumpre mandados em Marabá

Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Civil do Pará deflagrou a operação “Muralha Estadual”, que mobilizou cerca de mil agentes em todo o Estado. A ofensiva teve como foco o combate a crimes como estupro de vulnerável, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro e violência doméstica.

As ações ocorreram em Parauapebas, Canaã dos Carajás, Jacundá, Nova Ipixuna, Piçarra, São Domingos do Araguaia, Abel Figueiredo, São João do Araguaia e São Geraldo do Araguaia, além de diligências relacionadas a processos oriundos de Açailândia e Belém.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de prisão, 19 de busca e uma prisão em flagrante só na 10ª Região Integrada de Segurança Pública, que tem Marabá como sede.