André Luís Pereira assume a coordenação do CCO

Na última sexta-feira, 20, o secretário municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão, Denis Assunção, assinou a portaria interna que designa André Luís Pereira para a coordenação do Centro de Controle de Operações (CCO).

André Luís já atuou no setor de Tecnologia da Informação no Departamento de Arrecadação Municipal (DAM) e foi coordenador adjunto da Defesa Civil do município.

O CCO é um moderno sistema de videomonitoramento composto por 120 câmeras instaladas em locais estratégicos, que monitoram Parauapebas 24 horas. Desse total de câmeras, 10 possuem tecnologia avançada de leitura de placas dos veículos que entram e saem do município.

Durante o período de decreto municipal, o CCO mantém o serviço interno de monitoramento.

Em casos de atendimentos externos, podem ser feitos pelo telefone (94) 99264 – 5348.