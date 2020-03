Prefeitura libera R$ 425 mil para pequenos empreendedores de Parauapebas

Ainda nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura de Parauapebas vai disponibilizar R$ 425 mil de fomento para micros e pequenos empreendedores, por meio do Banco do Povo. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Seden), 67 negócios tiveram o crédito aprovado e serão contemplados.

O recurso é destinado para quem solicitou o financiamento até fevereiro deste ano, mas o governo municipal já se debruça sobre um conjunto de medidas emergenciais para atender novos micros e pequenos empreendedores, em um número ainda maior, cumprindo assim o que foi determinado no decreto municipal de enfrentamento ao Coronavírus, publicado nesta semana.

“Entendemos a importância da liberação desse recurso neste momento de crise. Vamos também atender novos micros e pequenos empreendedores, num curto espaço de tempo. Já elaboramos um conjunto de medidas e enviamos para a Procuradoria Geral do Município. Após as devidas aprovações junto à Câmara e ao Executivo, daremos ampla divulgação de como serão disponibilizados os recursos”, informa Rodrigo Zanrosso, titular da Seden.