Vale atualiza sobre ações preventivas em relação ao coronavírus no Pará

A Vale vem tomando todas as medidas necessárias para apoiar a prevenção do coronavírus (Covid-19) em seus locais de trabalho e nas localidades onde está presente. A empresa tem focado em reduzir a presença de efetivo para as atividades não essenciais nas suas unidades. Nas portarias, há restrição de acesso e foi implementada medida preventiva com um sistema de triagem. Todas as pessoas que precisarem acessar as unidades deverão, obrigatoriamente, passar pela avaliação das equipes de Segurança Empresarial e de Saúde, que atua para identificar sintomas, por meio de um questionário e de aferição da temperatura corporal. Se for identificado algum caso suspeito, a pessoa recebe orientação de saúde e encaminhamentos, evitando contato com os demais trabalhadores. Além do trabalho remoto adotado desde o último dia 16 de março para empregados próprios e terceirizados cujas funções são elegíveis a home office e para empregados dos grupos de risco, conforme orientação do Ministério da Saúde, a empresa colocou em prática uma série de ações para evitar aglomeração, como redução da quantidade de pessoas nas portarias, nos ônibus e nos restaurantes. A Vale também aumentou a frota de ônibus para reduzir a lotação e viabilizar o espaçamento adequado entre as pessoas. Os veículos circulam, sempre que possível, com as janelas e/ou alçapões abertos, viabilizando a circulação de ar. Diariamente os veículos recebem reforço na limpeza diária, com desinfetantes e maior fiscalização sobre a higienização. os restaurantes, a Vale está priorizando o uso de marmitas e adotou ainda medidas para aumentar o distanciamento social, com marcação de mesas para orientar a ocupação, além de reforço de limpeza. Nas operações, há medidas voltadas ao uso e higienização de ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPIs) utilizados pelas equipes. Esses protocolos de limpeza e desinfecção seguem recomendações técnicas. Com a substituição do trabalho presencial pelo home office, diversos prédios administrativos foram fechados, reduzindo ambientes de aglomeração e facilitando o deslocamento de equipes de limpeza. A Vale mantém constante contato com as empresas fornecedoras para reforçar as orientações de prevenção e garantir a segurança de todos. A empresa também anunciou, ontem (24/3), uma série de medidas de suporte para seus fornecedores durante a crise provocada pela epidemia do coronavírus. A estimativa é que a empresa injete cerca de R$ 160 milhões na economia nos próximos dias somente com a antecipação de pagamentos para pequenas e médias empresas. Os ativos socioculturais suspenderam suas atividades, como o Parque Zoobotânico Vale, em Parauapebas, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, além das Estações Conhecimento de Tucumã e Marabá. “Sabemos da nossa responsabilidade social e econômica ao estado do Pará. Por isso, definimos um contingente mínimo em campo para dar continuidade às nossas operações. A Vale está adotando ações cada vez mais rigorosas para ajudar a combater a propagação do novo coronavírus e manter em segurança os nossos empregados”, afirma o diretor do Corredor Norte da Vale, Antônio Padovezi. Confira o áudio do diretor: