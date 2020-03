Do sonho à realidade: beneficiários do Nova Carajás IX se mudam para casa própria

As 696 famílias contempladas na primeira fase do programa habitacional de interesse social Nova Carajás IX receberam autorização do Banco do Brasil e da Prefeitura de Parauapebas para tomar posse dos seus imóveis nesta terça-feira, 24. Muitas já iniciaram a mudança e, assim, concretizam o sonho da casa própria.

“Nós dois temos 62 anos, somos aposentados. Estamos casados há 42 anos, formamos uma linda família, temos cinco filhos, vencemos muitas batalhas, inclusive o câncer que eu tive. Mas, em todo esse tempo, nunca tivemos uma casa própria. Agora nosso sonho está sendo realizado”, diz dona Deuzuita, esposa do “sr. Oliveira”. Desde setembro de 2012, o casal estava cadastrado na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) em busca do benefício.

A posse imediata foi provocada pelo decreto municipal de enfrentamento ao Coronavírus, publicado na segunda-feira, 23, pelo prefeito Darci Lermen, tendo em vista que boa parte dos beneficiários se aglomerava em um abrigo provisório e corria grande risco de saúde.

A autorização para posse imediata foi dada pelo Banco do Brasil, entidade financiadora do empreendimento que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e que conta com a contrapartida financeira do município.

O Nova Carajás IX estava abandonado, mas em 2017 o prefeito Darci se mobilizou junto ao governo federal para a retomada das obras. A primeira etapa foi entregue e agora seguem as obras da segunda etapa.