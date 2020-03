Prefeitura de Parauapebas reforma antigo HMP para possíveis casos de CoronavíruS

Está em pleno vapor, desde o último sábado, 21, a reforma do antigo Hospital Municipal de Parauapebas para a instalação de 40 leitos de semi-UTI destinados a casos de Coronavírus que possam ser confirmados no município. Apesar de até a manhã desta quarta-feira, 25, nenhum caso ter sido registrado em Parauapebas, o prefeito Darci Lermen vem seguindo as orientações do Ministério da Saúde, para prevenir e conter o avanço do Covid-19.

A regra é se preparar e oferecer atendimento especializado para os casos de Coronavírus. Para a reforma do antigo HMP, a prefeitura conta com a parceria da mineradora Vale. “É uma obra importante para a cidade, em parceria com a Vale; um pedido do nosso prefeito para que haja o cuidado com possíveis pacientes infectados”, ressalta o secretário municipal de Obras, Wanterlor Bandeira.

Iniciadas no dia 21, as obras avançam dentro do cronograma para serem entregues o mais rapidamente possível. “Tudo está sendo feito com qualidade pra atender a população caso o Coronavírus se instale no município”, diz Eduardo Tuma, diretor do Hospital Geral de Parauapebas.

O secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, observa que a reforma irá beneficiar a população não só agora no período de Coronavírus. “Após a passagem da pandemia no Brasil, Parauapebas continuará a ter estrutura nova e equipada para zelar pela saúde da cidade. Com toda certeza nós vamos vencer esta crise”, enfatiza o titular da Semsa.