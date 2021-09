Aniversário de Canaã e Fenecan 2021; a abertura é no sábado (2)

As ações da tradicional feira de negócios canaense, Fenecan, e o aniversário da cidade, comemorado em 5 de outubro, vão movimentar o município de Canaã dos Carajás, até o fim do ano, com lives na página do Facebook da Prefeitura e eventos presenciais.

Dentre os eventos principais, no sábado (2), acontece a abertura da 5ª Feira de Negócios, um evento online com a participação do apresentador Ciro Bottini. Na segunda-feira (4), tem show com Xand Avião, às 23h59, no bairro Ouro Preto. E de 5 a 8 de outubrio, Canaã comemora 27 anos de emancipação com corte de bolos de 27 metros por toda a zona urbana e rural.

Para eventos presenciais lembre-se de portar o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 via aplicativo, comprovando vacinação em primeira ou segunda dose. Saiba como emitir o certificado.

Os primeiros dias serão movimentados

Ainda no sábado (2), acontece um evento presencial na Praça da Bíblia no bairro Novo Horizonte com os comediantes Nilton Pinto e Tom Carvalho, às 20h. No domingo (3), acontece a live da etapa classificatória do Quiz Especial de Aniversario da Cidade, às 19h, na página do Facebook da Prefeitura de Canaã.

Em evento presencial, na segunda-feira (4), acontece a inauguração do asfalto da VS-52. Logo mais, às 19h30, tem a live com as finais do Quiz Especial de Aniversario da Cidade. No bairro Ouro Preto, tem show Pirotécnico às 23h30 e, na virada do aniversário da cidade, às 23h59, acontece o show de Xand Avião.

Entre os dias 5 e 8 de outubro, acontecem a comemoração coletiva em alusão ao aniversário da cidade, com corte de bolos de 27 metros na zona urbana e rural. Veja a programação abaixo:

Zona Urbana 05/10 (terça-feira)

➢ 6h Alvorada;

➢ 7h00 Residencial Canaã

➢ 9h30 Vale da Bênção;

➢ 11h00 Santa Vitória

➢ 15h00 Novo Brasil;

➢ 16h30 Vale dos Carajás (Rotatória S11D);

➢ 18h30 Centro.

Zona Rural – 06/10 (quarta-feira)

➢ 16h Vila Feitosa,

➢ 18h30 Ouro Verde

Zona Rural – 07/10 (quinta-feira)

➢ 15h30 Vila Jerusalém;

➢ 17h Vila bom Jesus

Zona Rural – 08/10 (sexta-feira)

15h30 Vila dos Imigrantes

17h Vila Planalto

ASCOM/PMCC