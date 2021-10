Após 2 anos campeonato municipal volta a ser realizado em Eldorado

A tarde deste sábado (16), foi marcada pela abertura do Campeonato Municipal de Futebol, Taça Copa Kel Gol, realizado no Campo Municipal.

O início do campeonato, contou com a presença da excelentíssima Prefeita Iara Braga, Vereadores, Haroldinho da 17, Cristiley Fernandes, Josemir Lima, Maísa do Gravatá, Júnior do Gravatá, Paulinha da Saúde, Chefe de Gabinete Deusimar Oliveira, Ouvidor Público Samuel Custódio, Secretário de Esporte Ronaldo Ribeiro, Secretário de Administração Fábio Leal e o Secretário de Saúde Aldenir Pereira.

A comunidade amante do esporte, compareceu em peso no campo Municipal, para prestigiar o evento, que há dois anos não acontecia, tornando o evento ainda mais especial e único.

O início do campeonato foi marcado pela disputa dos times Joinville x América e também Internacional x Vênus, que empolgaram a torcida presente, com a partida realizada.

A classe desportista, que conta com o total apoio da atual gestão, participará durante todo o trimestre do corrente ano, do campeonato que acontecerá todos os finais de semana e se encerrará no dia 12 de dezembro, com premiações aos times vencedores.