Quadrilha presa acusada de matar gado em fazenda no Pará

O caso aconteceu no sábado (16), um grupo formado por cinco homens, sendo um menor de idade, eles foram presos em flagrante, o gado havia sido matado em uma fazenda, no município de Soure, no Marajó.

Segundo as informações repassadas para a polícia, os homens invadiram a propriedade durante a noite, os seguranças do local descobriram e conseguiram capturar os invasores. A polícia foi acionada até o local, a fazenda Novo Santo Elias, fica localizada 70km, de Soure.

Rosivaldo Carlos Nascimento Soares, Ediwan Silva Figueiredo, Alex Alfredo Aranha Conceição, Thiago Antônio Soares Fernandes e um menor de idade com as iniciais R. V. S. A. Todos moradores de Soure.

Eles estavam com cerca de 150kg de carne, referente a um animal que teria sido abatido dentro da fazenda e ali mesmo recortado para o transporte em pequenos pedaços.

O material indicado como prova do crime e os acusados foram levados até a sede da Superintendência de Polícia Civil Marajó Oriental, para os procedimentos legais.

Com informações de DOL