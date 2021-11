Após briga, mulher corta o pescoço do seu companheiro em Itaituba

Luiz Fernando Araújo, 25, teve o seu pescoço cortado pela própria companheira na noite deste sábado, 30, em Itaituba, no Pará. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma briga em um bar e encontrou Carolina Almeida Silva, 25 anos, próxima do local do crime. A vítima teve um corte profundo no pescoço e foi levada para o posto de saúde da comunidade de Crepurizinho.

De acordo com o Giro Portal, Luiz bateu em sua companheira, puxado seu cabelo e jogado o seu material de trabalho no chão. A mulher tentou juntar o seu equipamento e o acusado foi lhe agredir mais uma vez, com isso, Carolina pegou um item do seu estojo e revidou com o corte no pescoço do homem.

A mulher foi presa em flagrante pela PM. A Polícia Civil investiga o caso.

Por: Roma News